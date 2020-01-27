ترامب ينفي ما تردد بإخبار مستشاره السابق للأمن القومي عن ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بأغراض سياسية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما تردد من مزاعم تتعلق بإخبار مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بأن المساعدات المُقدمة لأوكرانيا مرهونة بفتح باب التحقيقات مع منُافسه الديمقراطي جو بايدن.



وقام ترامب اليوم الاثنين- بحسب ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني- بالرد على تقرير مباشر قدمه بولتون في مسودة كتابه الجديد يتعلق بربط الرئيس الأمريكي المساعدات العسكرية المُقدمة لدولة أجنبية حليفة لبلاده بأجندته الخاصة، في الوقت الذي ينظر فيه أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مستقبل بقاء ترامب في منصبه.



وتحدث بولتون في مقتطفات غير منشورة من كتابه المُرتقب عن قرار البيت الأبيض المتعلق بحجب المساعدات العسكرية عن أوكرانيا، وانخرط بولتون بصفته مستشارا للأمن القومي ولحين مغادرته البيت الأبيض في شهر سبتمبر الماضي، في العديد من النقاشات الدائرة بخصوص أوكرانيا.



ويقوّض هذا التقرير إحدى الحجج الرئيسية في الدفاع عن ترامب في إطار مساءلته، والتي تتعلق بأن الأموال المجمدة عن أوكرانيا لم تكن مرتبطة بطلبه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساعدته في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 من خلال فتح تحقيق لمكافحة الفساد في حق بايدن ونجله.