وزير الخارجية الكندي ونظيره الأمريكي يناقشان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، ونظيره الأمريكي، أنطوني بلينكين، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستجابة العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، وحماية سلاسل التوريد والتجارة الثنائية، وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية، وضمان قوة الاتفاقيات الأمنية الجماعية والثنائية.

وأفادت الخارجية الكندية في بيان بهذا الصدد أن جارنو شدد على أهمية التعاون في مجالات مثل إدارة الحدود، واللقاحات، ونقل معدات الحماية الشخصية وحركة الأفراد، وسلاسل التوريد المستمرة حتى يتم تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على جانبي الحدود.

وأعرب وزير الخارجية الكندي عن خيبة أمله إزاء إلغاء التصريح الرئاسي لخط أنابيب كيستون إكس إل لنقل البترول من كندا إلى مصافي تكساس.

كما رحب بالتزام الإدارة الأمريكية الجديدة بإعادة الانخراط مع الشركاء في المؤسسات متعددة الأطراف، لا سيما في منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.

واتفق الوزيران على مواصلة مناقشة توسيع تعاونهما والبقاء على اتصال وثيق.