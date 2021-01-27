إيران تسجل 91 حالة وفاة و6608 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 91 حالة وفاة و6608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و392 ألف حالة.



وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57 ألفا و651 حالة.



وأشارت إلى أن 4024 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و183 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".



ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ16 عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.