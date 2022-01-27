إغلاق ميناء الصيد البحري ببرج البرلس لليوم الخامس على التوالي بكفر الشيخ

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس، استمرار إغلاقه اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط؛ نظرا لارتفاع أمواج البحر المتوسط وشدة الرياح، والتي لا تناسب ممارسة الصيد.

وشددت إدارة الميناء - في بيان اليوم - على أصحاب المراكب بضرورة تأمين مراكبهم الراسية في حوض الميناء وتأمينها جيدا لحمايتها من الارتطام ببعضها؛ نظرا لتلاطم الأمواج والتيارات البحرية الشديدة داخل حوض الميناء.

من جهته، وجه محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين بتكثيف الاستعدادات اللازمة؛ لمواجهة أي آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشددًا على قيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكل الأجهزة التنفيذية متابعة الموقف والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولا بأول وموافاة مركز العمليات بأي أحداث طارئة على مدار الساعة، وسرعة رفع مياه الأمطار.