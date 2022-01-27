تعليم القاهرة: اتخاذ الإجراءات للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية

قال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة إنه تم التشديد علي اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية

وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية

استعدادا لامتحانات الشهادة الاعدادية واستكمال امتحانات النقل الثانوي يوم السبت المقبل.

وشدد علي المتابعة المستمرة بغرف العمليات ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة اجازة الخميس والجمعة ورفع درجة الاستعداد بالمدارس، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية.

و أكد حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات والأحياء وجميع الجهات المعنية.

وشدد علي إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية

وأضاف أنه يجب الالتزام بالإجراءات الآتية، فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب، مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة، التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وازالة ماء الأمطار، وتسليك مسالك المطر، رفع أية أجهزة عن الأرض والتأكد من سلامة المعامل، إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس، تعقيم اللجان قبل بدء الإمتحانات وبعد الإنتهاء منها، توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبا فقط بكل لجنة، ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة، عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيا داخل اللجان.