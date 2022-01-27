كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 14 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة في رقم قياسي جديد

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أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية سجلت 14 ألفا و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 777 ألفا و497 إصابة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 34 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 6654 وفاة.

وحتى اليوم الخميس، تلقى 04ر26 مليون شخص أو 7ر50% من سكان البلد البالغ تعداده 52 مليون نسمة جرعات تنشيطية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما بلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 90ر43 مليون شخص.