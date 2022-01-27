كشفت الفحوصات الطبية إصابة الكولومبي دوفان فيرجارا، جناح مونتيري المكسيكي، بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل أقل من أسبوعين من المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي مونتيري المكسيكي مع الأهلي في الدور الثاني لمونديال الأندية في الخامس من فبراير المقبل، في البطولة التي تقام في الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر اللاعب الكولومبي واحد من أهم أعمدة المدرب خافيير أجيري في مونتيري، منذ انضمامه في صيف 2021 الماضي، حيث سجل ستة أهداف وصنع هدفا في 24 مباراة.

تعرض اللاعب الكولومبي للإصابة خلال المباراة الأخيرة لمونتيري أمام كروز أزول يوم السبت الماضي في الدوري، تأكد غيابه عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية والبطولة بالكامل.

ووفقًا لإذاعة «Wradio» المكسيكية، فإن الفحوصات الطبية أكدت إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليمنى.

هذه الإصابة ستبعد اللاعب عن كرة القدم لفترة ما بين ستة وثمانية أشهر، ومن بينها بطولة كأس العالم للأندية، التي سيبدأها الفريق المكسيكي أمام الأهلي بطل إفريقيا يوم 5 فبراير المقبل.