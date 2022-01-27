 إبراهيم عيسى: الشعراوي كان أحد أعضاء الإخوان في فترة من الفترات - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: الشعراوي كان أحد أعضاء الإخوان في فترة من الفترات

أحمد علاء
نشر في: الخميس 27 يناير 2022 - 10:16 م | آخر تحديث: الخميس 27 يناير 2022 - 10:16 م
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنّ (الإمام الراحل) محمد متولي الشعراوي كان أحد عضوًا بجماعة الإخوان في فترة من الفترات.

وأضاف خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه على الرغم من التحولات والتنوعات لكن كل الشيوخ على مدار 40 سنة كانوا يعبرون عن صوت ومنهج واحد.

وأشار إلى أنّ السلفيين والإخوان يرددون مصطلحات مثل الخلافة وحد الردة ووجود دين أعلى من الأديان الأخرى، وهم فقط من يدخلون الجنة، محذرًا من ترديد "أفكار إخوانية وسلفية" من قبل من لا ينتمون أو يؤيدون التنظيم.

ولفت إلى أنّ الدعوة السلفية بدأت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة جديدة طبقًا لبحث أجراها المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي.

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