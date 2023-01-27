ميقاتي يعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لبحث التلاعب بسعر صرف الليرة

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر اليوم في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي.

وشرح حاكم مصرف لبنان المركزي - خلال اللقاء - واقع الأسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وكان سعر صرف الليرة اللبنانية قد سجل انهيارا غير مسبوق على مدار الأيام الماضية مسجلا صباح اليوم أدنى مستوى له على الإطلاق بواقع 63 ألف ليرة للدولار الواحد بعدما كان متوسط سعر الصرف 40 ألف ليرة في مستهل تعاملات الشهر الجاري وبدأت الليرة تسترد جزءا بسيطا من خسائرها في تعاملات منتصف اليوم.