 ميقاتي يعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لبحث التلاعب بسعر صرف الليرة - بوابة الشروق
الجمعة 27 يناير 2023 7:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

ميقاتي يعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان لبحث التلاعب بسعر صرف الليرة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 27 يناير 2023 - 7:15 م | آخر تحديث: الجمعة 27 يناير 2023 - 7:15 م

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اجتماعا مع وزير المالية يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عصر اليوم في السراي الحكومي، جرى خلاله بحث الأوضاع المالية والتلاعب الجاري في سعر صرف الليرة اللبنانية تجاه الدولار الأمريكي.

وشرح حاكم مصرف لبنان المركزي - خلال اللقاء - واقع الأسواق المالية تمهيدا لعرض الاقتراحات على المجلس المركزي لمصرف لبنان في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل.

وكان سعر صرف الليرة اللبنانية قد سجل انهيارا غير مسبوق على مدار الأيام الماضية مسجلا صباح اليوم أدنى مستوى له على الإطلاق بواقع 63 ألف ليرة للدولار الواحد بعدما كان متوسط سعر الصرف 40 ألف ليرة في مستهل تعاملات الشهر الجاري وبدأت الليرة تسترد جزءا بسيطا من خسائرها في تعاملات منتصف اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك