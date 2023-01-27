قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدور المصري كفيل بمواجهة التطرف الإسرائيلي وحماية الفلسطينيين.

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن القيادات المصرية العاملة في هذا الملف تتلقى اتصالات على أعلى مستوى، وذلك في أعقاب هجوم القدس الذي خلف قتلى بين الإسرائيليين، ردا على مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأشار إلى أنه يصعب كبح جماح الغضب الإسرائيلي الليلة، معقبا: "ربنا يستر على الأطفال والستات من اللي هيحصل النهاردا".

وذكر أن الإسرائيليين يشعرون بحالة من الذهول تجاه هجوم القدس، موضحا أن أشياء عنيفة ومتهورة قد تعقب التطورات الأخيرة.

وقال إن كل هذا التصعيد قد يكون وراءه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي اقتحم المسجد الأقصى مؤخرا، وهدد بتكرار الاقتحام، في تصرف وصفه "أديب" بالمستفز.

وفتح شاب فلسطيني، النار ليل الجمعة قرب كنيس في القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله، بحسب شرطة الاحتلال ومسعفين.