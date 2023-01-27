دعوة للتحرك بشكل عاجل لمحاربة تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على نزوح السكان في العالم

دعا المدير العام لمنظمة الهجرة الدولية أنطونيو فيتوريني، والناشطة في مجال العدالة المناخية جريتا تونبيرج، إلى التحرك بشكل عاجل وزيادة التضامن من أجل محاربة تداعيات التغيرات المناخية وأثرها على نزوح السكان في العالم.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن مؤسسة "جريتا تونبيرج" قدمت منحة بقيمة ٢٧٥ ألف يورو لدعم استجابة منظمة الهجرة الدولية الطارئة لمواجهة آثار الفيضانات في باكستان والجفاف في الصومال.

وأشارت جريتا إلى أن هناك حاجة لدعم السكان قبل أن يضطروا للنزوح بسبب تداعيات التغيرات المناخية وكذلك إذا اضطروا للنزوح وأيضًا بعد النزوح.

من جانبه، اعتبر انطونيو فيتوريني أن الجيل الجديد من الشباب يمثل مصدر الهام ومصدر لدعم الصمود في مواجهة التحديات الضخمة على الأرض.

يذكر أن هناك نحو ٢٠ مليون شخص يضطرون للنزوح سنويًا نتيجة تداعيات التغيرات المناخية في العالم، وبالتالي فإن هناك حاجة ملحة لتجنب والعمل على منع الوقوع الازمات البيئية العالمية ومواجهة آثار التغيرات المناخية باعتبارها مسألة حياة أو موت بالنسبة للناس الذين يضطرون إلى الهروب بسبب أزمة المناخ.

وهناك ١٥ مليون شخص في الصومال وباكستان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية نتيجة معاناتهم بسبب تداعيات التغيرات المناخية.