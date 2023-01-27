عبدالمحسن سلامة: ياسر رزق كان له إسهامات صحفية تاريخية

قال عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق من نوعية محدودة من الصحفيين، توثقت علاقتي به على مدى ثلاثة عقود، إنسانيا أقوى منه مهنيا.

جاء ذلك ضمن وقائع ندوة بعنوان "الكاتب الصحفي ياسر رزق.. الصحافة ‏وتوثيق التاريخ"، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال٥٤.

أضاف سلامة أن رزق استطاع أن يقترب من صانع القرار مع الحفاظ على كونه صحفيا، واعتبره ثاني تجربة رائدة بعد الكاتب محمد حسنين هيكل، موضحا أن ياسر رزق كان له دور في أن تنير لنا إسهاماته الصحفية لحظات فارقة من التاريخ.