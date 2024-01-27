تكليف مدير جديد لمستشفى حميات الخارجة وإحالة آخرين للتحقيق بسبب القصور في العمل

قرر الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استبعاد مدير مستشفى حميات الخارجة من منصبه للقصور المتكرر فى الإشراف على أعمال المستشفى، وتكليف الدكتور محمد عبيد احمد، بالعمل كمدير لمستشفى حميات الخارجة بصفة مؤقتة، بالإضافة لعمله كمدير لإدارة المستشفيات، وتحويل جميع أفراد الفريق الطبي بالنوبتجية اثناء المرور للتحقيق؛ للتقصير في اداء واجبهم الوظيفى، وتحويل عمال الأمن النظافة للتحقيق للتقصير في أداء واجبهم الوظيفى بمستشفي حميات الخارجة، جاء ذلك خلال جوله ميدانية مفاجئة على المنشآت الصحية.

وأشار محروس إلى تفقد العمل بمركز الخارجة بوحدات الرعاية الأولية بقرى المنيرة والشركة ٥٥؛ لمتابعة الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة ومستوى نظافة الوحدات.

ولفت إلى تحويل رئيس قسم الصيدلة بالادارة الصحية بالخارجة للتحقيق لعدم توافر مصل التيتانوس بوحدة الشركة ٥٥ منذ فترة، وتحويل الطبيب النوبتجى بوحدة الشركة ٥٥ للتحقيق لعدم تواجده فى مقر عمله اثناء المرور ، وعمل مامورية للاطباء لتغطية العجز فى وحدة المنيرة، وتوفير ادوات النظافة للوحدتين، والتنسيق مع الادارة الهندسية لمراجعة اعمال السباكة بالوحدتين.