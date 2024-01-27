كندا تنضم للولايات المتحدة في وقف مساعداتها إلى أونروا

انضمت كندا إلى الولايات المتحدة في وقف تمويلها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ، ردا على مزاعم بأن موظفي الهيئة الأممية اضطلعوا بدور في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في أكتوبر الماضي.

وأمرت أوتاوا بوقف مؤقت لـ"أي تمويل إضافي" للوكالة، حسب وكالة "كانديان برس" للأنباء اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الكندية ومقرها مدينة "تورونتو" عن وزير التنمية الدولية الكندي، أحمد حسين قوله إن كندا ستنقل مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، من خلال هيئات أخرى، حتى انتهاء التحقيق.

وكان موقع "أونروا" قد ذكر أمس الجمعة في موقعه الالكتروني أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي الأونروا في غزة في الهجمات على إسرائيل يوم 7 أكتوبر".

وأضافت أونروا في موقعها الالكتروني أنه تم اتخاذ قرار "بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظا على قدرة الوكالة بالاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية. "

تأتي هذه الاتهامات الصادمة في وقت يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بداية الحرب.