قومي المرأة بدمياط ينظم ورشتين عن مجسمات الخرز وصناعة صابون غسيل ببواقي الزيوت المستخدمة

نظم المجلس القومي للمرأة في دمياط، ورشتي عمل عن مجسمات الخرز، وطريقة عمل صابون الغسيل ببواقي الزيوت المستخدمة، في المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، وبحضور 15 سيدة وفتاة.

وأوضح بيان أصدره المجلس القومي للمرأة في دمياط، اليوم، أنه تم التدريب بشكل عملي على كيفية عمل فانوس رمضان مجسم بالخرز، وطريقة بدايته بأنواع الخرز المختلفة، أما الورشة الأخرى فقد تم التدريب على طريقة تصنيع صابون الغسيل من بواقي زيوت القلية، بطريقة بسيطة تمهيدا لتكون نواة لفتح مشروع صغير.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، و تحت إشراف مروه نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط.