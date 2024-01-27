حبس عاطل قتل سائق توك توك طعنا في مشاجرة ببولاق الدكرور

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بطعن سائق توك توك في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال سائق توك توك به آثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات، تبين أنه أثناء مرور المتوفي شاهد أحد الأشخاص ينهال ضربا علي نجله الصغير فتوقف للدفاع عنه ونصرته الإ أن والد الطفل لم يستمع له، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام فيها والد الطفل بطعن السائق مما تسبب في إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.