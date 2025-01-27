محافظ الغربية يتابع أعمال رصف شارع كشك بزفتى

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمتابعة أعمال رصف شارع كشك بمدينة زفتى الذي يمتد من شارع محمد فريد حتى شارع المحكمة بطول 300 متر تقريبًا، وشهد الانتهاء من وضع الطبقة الأولى من الأسفلت كخطوة أولى في المشروع.

وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير الطرق الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، بهدف تسهيل الحركة المرورية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال متابعته، أكد اللواء أشرف الجندي على أن تحسين شبكة الطرق يمثل أولوية قصوى ضمن خطتنا التنموية للمحافظة، مشيرًا إلى حرصه على متابعة الأعمال ميدانيًا لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المطلوبة، وتحقيق الجدول الزمني المحدد.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات ستسهم في تسهيل التنقل بين الأحياء، وتقليل الاختناقات المرورية في مدينة زفتى.