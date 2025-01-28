عصام مرعي: زيزو صنع أزمة إدارة الزمالك والجماهير

انتقد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، مجلس الإدارة الحالي للقلعة البيضاء، مؤكدًا بأن الفارس الأبيض ليس حقلا للتجارب والمرحلة الحالية لا تتحمل التعاقد مع لاعبين من الدرجة التانية.

وقال عصام مرعي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :" الزمالك ليس حقل للتجارب والمرحلة الحالية لا تتحمل التعاقد مع لاعبين من الدرجة التانية ، وأين دور مجلس إدارة الزمالك في حل الأزمات دون الاعتماد على رجال الأعمال ".

أضاف:" مصطفى شلبي محتاج أن يطور من إمكانياته مع الزمالك ، إنه يقدم أداء جيدا تحت القيادة الفنية لجروس ، وعبد الله السعيد لاعب مميز جدا ويتحكم في رتم أداء الزمالك ، ولا يمكن تعويضه في الكرة المصرية".

تابع:" التعاقد مع زيزو براتب 100 مليون جنية سيدمر مبدأ سقف التعاقدات والرواتب داخل الزمالك ، وأوضة اللبس هتضرب، في حال تجديد عقد زيزو بـ100 مليون جنية ، والتجديد لأحمد زيزو صنع أزمة بين الجماهير ومجلس إدارة الزمالك".

أكد عصام مرعي: "الزمالك يحتاج للتعاقد مع ثلاث صفقات "مدافع ووسط ملعب ومهاجم"، وميشالاك لا يستحق التواجد في نادي الزمالك".

واختتم : "مجلس الزمالك يحتاج للظهور إلى الجماهير والحديث عن موقف النادي وخطة الحل ، وحال انتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي سيكون إضافة كبيرة".