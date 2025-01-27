الجيش اللبناني ينتشر في بلدة بالقطاع الشرقي ومناطق حدودية بالجنوب

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان، اليوم الإثنين، أن الجيش انتشر في بلدة دير ميماس في القطاع الشرقي في جنوب لبنان ومناطق حدودية أخرى بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بيان قيادة الجيش " انتشرت وحدات عسكرية في بلدة دير ميماس - مرجعيون في القطاع الشرقي ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف البيان " يتابع الجيش مواكبة المواطنين في البلدات الحدودية، كما يواصل التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في ما خص الوضع في المنطقة المذكورة، ضمن إطار القرار 1701 ".

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً. ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان.

وكان مسؤولون أمريكيون بالبيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الأحد إن إسرائيل ولبنان وافقا على مد وقف إطلاق النار حتى 18 فبراير المقبل.

غير أن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، قال مساء اليوم الاثنين، إن الحزب يرفض تمديد مهلة الـ 60 يوماً لانسحاب إسرائيل من لبنان، معتبراً أن أي تداعيات على التأخير في الانسحاب تتحمل مسؤوليته الامم المتحدة وأمريكا وفرنسا وإسرائيل.