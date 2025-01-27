دي يونج: هذا التحدي الذي يواجهني في برشلونة

قال الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، الذي عاد إلى التشكيلة الأساسية مساء أمس الأحد، وسجل أول الأهداف السبعة للفريق الكتالوني أمام فالنسيا (7-1) ، إنه يشعر بأنه "في كامل لياقته".

واعتبر نجم أياكس أمستردام السابق، أن "إثبات جدارته" هو التحدي الذي يواجهه.

وتابع دي يونج، في تصريحات لشبكة (دازن) من المنطقة المختلطة، في ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي: "أشعر أنني بحالة جيدة الآن.. بعد فترة التوقف أصبحت جاهزا بنسبة 100%.. يتعين علي إثبات أنني يجب أن ألعب".

وأكد أن برشلونة كان يحتاج انتصارا مثل هذا في الدوري الإسباني، قائلا: "لقد مررنا بفترة سيئة في الليجا.. سعداء بالفوز بهذا الشكل الجيد، وآمل أن نتمكن من الاستمرار على هذا النهج".

وواصل: "خسرنا الكثير من النقاط، في المباريات القليلة الماضية في الليجا.. سعيد بالفوز مرة أخرى في البطولة.. أتمنى أن نستمر على هذا المنوال، ونفوز بالعديد من المباريات المتتالية للاقتراب من القمة".

وردا على سؤال، عما إذا كان برشلونة يملك فرصة للمنافسة على لقب الدوري، أجاب الهولندي: "نعم، بإمكاننا ذلك".