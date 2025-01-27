الزمالك يعود لانتصاراته برباعية في الجونة

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حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا برباعية مقابل هدف على ضيفه الجونة ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك ناصر منسي وسيف الدين الجزيري "هدفين" وعبدالله السعيد، بينما أحرز أحمد حسام هدف الجونة الوحيد، ليرفع الأبيض رصيده بهذا الانتصار إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي الذي تراجع للمركز الثالث.

واستعاد الزمالك نغمة الانتصارات بعدما كان قد خسر المباراة الماضية أمام مودرن سبورت بهدف نظيف.

لم يعرف الفريقان طريقهما إلى المرميين في الدقائق الأولى حيث ظلت المحاولات هادئة دون خطورة.

ناصر يتقدم

وفي الدقيقة السابعة تابع ناصر منسي عرضية متقنة من زيزو برأسية على يسار محمد علاء ليعلن تقدم الزمالك بهدف.

واصل الزمالك الضغط بعد هدف التقدم بينما لم يتخل الجونة عن حذره الدفاعي بحثا عن التعويض، لكنه حصل على ركنية أولى في الدقيقة 11 من عرضية أبعدها الدفاع.

أشهر أحمد الغندور حكم اللقاء بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 12 كانت من نصيب أحمد حسام مدافع الجونة نتيجة إعاقة زيزو في هجمة واعدة.

انحصر اللعب في وسط الملعب بمرور الوقت بينما احتفظ الزمالك بخطورته مع المساحات التي يحصل عليها زيزو ومصطفى شلبي.

وكاد علي الزهدي أن يستغل مرتدة سريعة للجونة في الدقيقة 24، لكن تدخل الدفاع أبعد الخطورة.

نشط الجونة هجوميا ليقترب من مرمى عواد لكن الخطورة لم تحدث بشكل كبير.

وحصل أحمد العش على بطاقة صفراء من الجونة بعد تدخل قوية مع ناصر منسي، الذي حصل بدوره على إنذار لاحقا إثر كرة مشتركة.

الجونة يتعادل

وفي الدقيقة 37 نجح الجونة في تعديل النتيجة بهدف من متابعة أحمد حسام مدافع الفريق لكرة عرضية من ركنية مرت من عواد والدفاع الأبيض.

حاول الزمالك العودة للتقدم من جديد لكن المحاولات لم تحمل أي ابتكار واتسمت بالعشوائية.

وأنقذ عواد فرصة أخرى من رأسية أحمد العش بعد عرضية من ركنية في الوقت بدل من الضائع.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني لعب الزمالك بضغط هجومي أكبر، بحثا عن هدف التقدم من جديد.

وسدد زيزو كُرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 49 من ركلة حرة.

واستغل مصطفى شلبي خطأ دفاعي في الدقيقة 53 لينطلق ويمرر إلى زيزو أمام المرمى، لكن في الطريق ينقض الدفاع ويبعدها إلى ركنية كاد أن يسجل منها زيزو نفسه هدفاً بتسديدة في الشباك من الخارج.

وأنقذت راية التسلل مرمى الزمالك من فرصة خطيرة من تسديدة أرنو في الدقيقة 60 بينما تصدى عواد للكرة.

وأجرى الزمالك تبديلات بنزول محمد السيد وسيف الدين الجزيري بدلاً من ناصر منسي ومحمد شحاتة.

الجزيري يسجل

وما هي إلا دقيقتين حتى سجل سيف الدين الجزيري هدف التقدم من متابعة لكرة ارتدت من حارس الجونة في الدقيقة 64 بعد تسديدة مصطفى شلبي.

وحصل عبدالله السعيد من الزمالك ورضا صلاح من الجونة على إنذار لكل منهما بسبب مناوشات داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69.

السعيد للتأكيد

وفي الدقيقة 73 استغل عبدالله السعيد خطأ كارثيا من محمد علاء حارس الجونة الذي خرج من مرماه لإبعاد هجمة زملكاوية، ليتابعها السعيد في الشباك الخاوية.

كاد الزمالك أن يضيف الرابع في الدقيقة 75 من تسديدة مصطفى شلبي من حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وتعرض الونش لإصابة في الرأس ليشارك أحمد محمود بدلا منه في الدقيقة 83.

وكاد البديل محمود أن يتسبب في خطأ قاتل بمرمى فريقه بعد رأسية من عرضية مرت إلى ركنية في الدقيقة 84.

وشارك جيفرسون كوستا لأول مرة في الدقيقة 88 على حساب مصطفى شلبي.

وأهدر دونجا هدفاً محققا في الدقيقة 89 من عرضية زيزو لتمر تسديدته فوق العارضة.

لكن لاعب الوسط عاد ليعوض الهدف الضائع بصناعة آخر مُسجل عن طريق سيف الدين الجزيري الذي وضع بصمته التهديفية الثانية.