 وفا: شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفا: شهيد وإصابتان برصاص الاحتلال قرب حاجز قلنديا

آدم صب لبن
آدم صب لبن

نشر في: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 يناير 2025 - 4:13 ص

استشهد الفلسطيني آدم صب لبن (18 عاما) وأصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، عن استشهاد فتى وإصابة مواطنين اثنين بجروح متوسطة، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار عليهم عند حاجز قلنديا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام عند الحاجز أطلقت النار صوب مجموعة من المواطنين، ما أدى لاستشهاد الفتى صب لبن، وهو من بلدة كفر عقب شمال القدس، وإصابة اثنين آخرين في أطرافهما السفلية، جرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.


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