السعودية: لن نطبع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطينية

قال السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، إن المملكة العربية السعودية لن تطبع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن «الحل للفلسطينيين هو إقامة دولة مستقلة لهم».

وأضاف في حديثه مع إذاعة «تايمز راديو» البريطانية: «السعودية بلد يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراء لإنهاء 75 عاما من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، ويجب أن يشمل ذلك إقامة دولة فلسطينية».

واستطرد: «هذه البقعة من الأرض تم القتال عليها باستمرار لمدة 6000 عام، وليس من السهل العثور على حل. كل حضارة على وجه الأرض، في القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكانا آخر شهد مثل هذا الشيء».

وأكد السفير في حديثه مع الإذاعة البريطانية، أن «الصراحة مهمة جدا، وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية».

ولطالما أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.