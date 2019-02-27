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باحثون: من الممكن إنشاء 1.2 مليون شقة في ألمانيا فوق ساحات صف السيارات والمتاجر

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 27 فبراير 2019 - 4:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 فبراير 2019 - 4:05 م

قال باحثون من ألمانيا، إنه من الممكن إقامة مئات الآلاف من الشقق فوق المباني الإدارية والمباني المخصصة لصف السيارات و سلاسل المتاجر الحديثة.

وأوضح باحثو جامعة دارمشتات للعلوم التطبيقية و معهد بيستل الذي يضم عدة اتحادات للسكن والبناء، أنهم توصلوا إلى أنه في حالة استغلال ساحات صف السيارات الخاصة بالأسواق الحديثة والمكاتب الشاغرة فإنه من الممكن بناء أكثر من 2ر1 مليون شقة على مستوى ألمانيا، دون اللجوء لمتر واحد إضافي من أراضي البناء.

وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة من الدراسة.

وحلل الباحثون خلال الدراسة صورا جوية لأبنية و ساحات شاغرة في ألمانيا. وكان نفس الباحثين قد دعوا في دراسة مشابهة قبل عامين، للتوسع في إقامة مبان سكنية، حيث أكدوا أن هناك نقصا في الشقق بألمانيا يزيد عن مليون شقة.


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