ترامب: مخاطر إصابة الأمريكيين بكورونا لا تزال ضئيلة للغاية

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء إن مخاطر إصابة الأمريكيين بفيروس كورونا لا تزال "ضئيلة للغاية".

وأضاف ترامب خلال كلمة أدلى بها في البيت الأبيض عقب لقائه مع مسؤولين في مجال الصحة بالولايات المتحدة أنه تلقى تقريرا بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه مستعد لفعل كل ما هو ضروري لوقف انتشار المرض، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح أن الولايات المتحدة في أتم استعداد للتعامل مع هذا الفيروس، مشيرا إلى أنه سيدعم الكونجرس في توفير مزيد من التمويل لمكافحة الفيروس.

وقال إن معدل تفشي المرض في الصين "تراجع إن صدقت التقارير" الواردة من هناك.

كما أعلن ترامب عن تعيين نائبه مايك بنس ليكون مسؤولا عن ملف التعامل مع الفيروس.

من جانبه، قال بنس إن دوره سيتمثل في تشكيل فريق استجابة للفيروس والتواصل مع المسؤولين المحليين والعمل مع حكام الولايات من أجل هذا الغرض.