الجيش الوطني الليبي يستغرب ضلوع تونس في المؤامرة على البلاد

(د ب ا)-

قال اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن الجيش يعرب عن استغرابه من "ضلوع تونس في المؤامرة" على ليبيا رغم علمها بالتركيبة الخاصة بالشعب الليبي.

كان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن خلال مؤتمر صحفي أول امس الاثنين مع امير قطر، أن اجتماعا ثانيا لرؤساء القبائل الليبية سيعقد في تونس قريبا، تمهيدا للتوصل إلى حل سلمي في ليبيا، كما حدث في أفغانستان،بحسب قناة"ليبيا 24".

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء" استغرب من الأشقاء في تونس لأنهم يعلمون أن مؤتمر ترهونة شهد تمثيلا لأغلب المدن والقبائل".

وتابع" النتائج التي خرجت عن مؤتمر ترهونة، هي التي دفعت تميم إلى الحضور لتونس لمحاولة إفساد نتائج المؤتمر".

كان ملتقى القبائل الليبية في ترهونة يوم الخميس الماضي قد دعا إلى مقاومة كل أشكال الغزو الأجنبي، وفي مقدمتها التركي، ورفع حظر السلاح عن "الجيش الوطني "ورفض اي حوار أو هدنة إلا بعد خروج الغزاة والمرتزقة من البلاد.

وقال المسماري إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يسفه ويضرب كل معايير التعايش السلمي بين الشعوب وينشر الإرهاب في العالم.

واتهم المسماري مجموعات "حكومة الوفاق" باطلاق القذائف على المدنيين من أسلحة ثقيلة.

وذكر المسماري" لازال موقف قواتنا الرد على أي خرق للهدنة من الإرهابيين والمجموعات التابعة للوفاق".

واستطرد المسماري أن الجيش التركي، ومن وصفهم بالمرتزقة التابعين له يواصلون أعمالهم الإجرامية في ليبيا، على حد تعبيره.

وتسرى منذ الثاني عشر من الشهر الماضي هدنة بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا والجيش الوطني الليبي الذي يسعى لدخول العاصمة طرابلس منذ شهر ابريل الماضي.