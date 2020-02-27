الأهلي يطلق مؤسسته المجتمعية لأعضائه

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن تضافر جهود مسؤوليه ومحبيه تحت مظلة مؤسسة مجتمعية تنموية، تخدم أبناء النادي وأعضائه وجماهيره وتساند المجتمع، من خلال خطة طموحة يتم تنفيذها على مراحل.

على أن يتم الإعلان عن تفاصيل وأهداف كل مرحلة في حينها، هذا وشهد المقر الرئيسي للنادي بالجزيرة، اليوم، الاجتماع الأول للمؤسسة، وترأسه محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، وبحضور كل من:

محمود باجنيد «أمين صندوق الأهلي الأسبق»، وطارق قنديل «عضو مجلس إدارة الأهلي»، ومحمد الجارحي «عضو مجلس إدارة الأهلي»، وعبدالهادي القصبي «عضو مجلس النواب ورئيس ائتلاف دعم مصر»، وأنيسة حسونة «عضو مجلس النواب والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال»، وعبدالوهاب توفيق «المدير التنفيذي لمجموعة شركات عبداللطيف جميل»، ومحمد الهواري «رئيس مجلس إدارة مجموعة هايبر وان»، وطارق ثابت «رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ثابت جروب الصناعية والتجارية»، و«اللواء» خالد مدين، و«الفنان» هشام جمال.

وناقش الحضور جدول الأعمال، وتم اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهلي المجتمعية، والدكتور محمود باجنيد نائبًا، وطارق قنديل أمينًا للصندوق، ومحمد فتحي مسؤولًا عن الشؤون القانونية، وتم تكليفه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإشهار المؤسسة لدى وزارة التضامن الاجتماعي. جاء في الاجتماع أيضًا، الذي كان بمثابة ورشة عمل التحضير للمرحلة القادمة.

بما فيها الهيكلة المالية والإدارية للمؤسسة، وكذلك الملفات التي سيتم مناقشتها وفقًا لمعطيات كل مرحلة.

يذكر أن برنامج «عائلة الأهلي» الذي تقدم به مجلس الإدارة الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لخوض الانتخابات الأخيرة، كان يتضمن في بنوده الرئيسية تفعيل وتعظيم الدور المجتمعي للنادي لخدمة أبنائه والمجتمع.