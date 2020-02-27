وزير الزراعة يلتقي 110 مستثمرين لرفع كفاءة مزارع الدواجن

عقد وزير الزراعة السيد القصير، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبد الوهاب، اجتماعا مع المستثمرين بالقطاع الزراعي، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، لبحث التحديات التي تواجة الاستثمار الزراعي المتاحة في مصر، بحضور 110 مستثمرين زراعيين وأعضاء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع الزراعي.

وقال القصير إنه قرر تكليف الأجهزة الفنية التابعة للوزارة لحل مشاكل الاستثمار كلا فيما يخصه من خلال العمل التنسيقي بين مختلف الأجهزة لتسهيل إجراءات التعامل مع المستثمرين، مؤكدا أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز بيئة الأعمال لخلق مناخ جاذب للاستثمارات.

وأضاف "القصير"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه بعض الشركات والكيانات الاستثمارية العاملة في القطاع الزراعي، ورغبة بعض الشركات في التوسع في استثماراتها الزراعية والدخول في شراكات مع بعض المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن تبعية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لرئيس الوزراء تعكس مدى اهتمام الدولة بملف الاستثمار والمستثمرين، موضحا أنه تم مناقشة التحديات الخاصة بصغار المستثمرين، بجانب بحث بعض المقترحات والأفكار المتعلقة بمعالجة مياه صرف الزراعة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمجال الزراعي.

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الهدف من اللقاء ليس فقط حل التحديات ولكن أيضا عرض المقترحات، مؤكدا ضرورة الأخذ في الاعتبار الإمكانات المتاحة والضوابط والنظر إلى حقوق الدولة بقدر من الجدية، مشددا على أنه سيتم عقد اجتماع للاستماع لجميع المقترحات لتطوير قطاع الإنتاج الداجني بحضور أعضاء شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، ورفع كفاءة إدارة مزارع الدواجن ومواجهة التحديات التي تواجه العاملين بقطاع الثروة الداجنة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تعقد لقاءً دوريًا بمقرها، وذلك الخميس من كل أسبوع، بحضور المستثمرين فى كل قطاع، لبحث ومناقشة كافة التحديات التي تواجههم في مختلف القطاعات، وكذلك فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق الحرة والاستثمارية.

وأضاف "عبد الوهاب"، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه سيتم دراسة إقامة منطقة استثمارية للصناعات الغذائية في منطقة البداري بساحل سليم بمحافظة أسيوط، بهدف تشجيع صغار المستثمرين وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه مستثمري القطاع الزراعي لما توفره المناطق الاستثمارية من تسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع، موضحًا أن الهيئة تعمل جاهدةً بالتعاون مع مختلف الجهات لتيسير الإجراءات على المستثمرين في كل القطاعات ومنها القطاع الزراعي.