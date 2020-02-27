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مصدر طبي: وضع انتشار فيروس كورونا في فرنسا يشبه إيطاليا

باريس - د ب ا:
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 3:49 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 3:49 م

أبلغ طبيب بارز، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا تواجه "وضعا مشابها نوعا ما لإيطاليا"، بعد تسجيل انتقال محلي لعدوى فيروس كورونا المتحور الجديد.

وأوضح الطبيب إريك كوم، رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بيتي سالبتريري، لماكرون، أنه مع ذلك، فإن الشخصين اللذين توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا في فرنسا كانا يعانيان من أمراض أخرى.

واعترف ماكرون، خلال زيارته للمستشفى التي توفى فيه المريض الثاني أمس الأول الثلاثاء، قائلا: "نحن أمام أزمة، في طريقها للتحول إلى وباء".

وقد سجلت فرنسا حالات إصابة بالفيروس بلغت 18 حالة.

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