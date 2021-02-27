وزير التموين: إطلاق خدمات الإصدار الجديد وإضافة الزوجة إلكترونيا غدا

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أنه سيتم غداً الاحد، عودة التشغيل التجريبي لكافة الخدمات التموينية، علي موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، بعد توقفها مؤقتاً خلال الفترة الماضية لاجراء مزيد من التحسينات لزيادة كفاءة وفاعلية الخدمة المقدمة للمواطنين إلكترونيا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمع استهلاكي بمدينة ابو كبير، التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، للاطمئنان علي توفر السلع للمواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة.

وأوضح المصيلحي، أن الخدمات المقدمة تتضمن الاصدار الجديد وبدل الفاقد والتالف واضافة الزوجة الغير مقيدة، تمهيداً لتعميمها على مستوى مكاتب تموين بالجمهورية.

وتفقد وزير التموين مخزن جملة ابو كبير التابع للشركة العامة لتجارة الجملة والذي يقام على مساحة2500 متر ويخدم 68 منفذا تموينيا و139 تاجر وبقال تمويني، ويستفيد منه 120 الف بطاقة تموينية بقيمة بلغت 16 مليون جنيه ويكفي الاحتياطي الاستراتيجي بالمخزن نحو 3 شهور ونصف ويتضمن (230 طن أرز و75 ألف كرتونة زيت، و 150 طن مكرونة بالإضافة إلى 28 سلعة اخرى.