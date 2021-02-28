لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب آخرون، لم تيم إحصاؤهم بعد، بحروق جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بريف الحسكة بسوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إن "الحريق انطلق من إحدى الخيم أثناء عرس لأحد موظفي المخيم، وامتد إلى خيم أخرى".

يذكر أن المخيم الذي يقع على مشارف مدينة الهول شرق الحسكة، يؤوي الآلاف من عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المنحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".