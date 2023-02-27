ألمانيا تسعى لتمديد فترة السماح بتشغيل محركات الاحتراق المحايدة مناخيا

تضغط ألمانيا على المفوضية الأوروبية من أجل السماح بتمديد فترة استخدام محركات الاحتراق الداخلي التقليدية التي تستخدم أنواع الوقود المحايدة مناخيا، في إطار أهدافها الطموحة للتحول إلى وسائل النقل الخضراء.

ودعت ألمانيا المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقديم اقتراح يسمح باستمرار استخدام محركات الاحتراق التي تعمل بما يسمى بالوقود التركيبي المعروف باسم "إي فويل" الصديق للبيئة.

وأقر الاتحاد الأوروبي بالفعل قواعد تحظر استخدام كل أنواع محركات الاحتراق الداخلي في السيارات الجديدة اعتبارا من 2035.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ميشائيل تيورر وزير الدولة للبنية التحتية الرقمية والنقل الألمانية، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، قوله اليوم: "نحن مقتنعون تماما بأن السيارات الكهربائية الآن على الطريق للانتشار لكننا نحتاج إلى مزيد من المسارات... نعتقد أننا نحتاج إلى هذه التكنولوجيا للوصول إلى الأهداف العالمية في مجال المناخ".

ولم يكشف الوزير الألماني، ما إذا كانت بلاده ترغب في السماح باستمرار إنتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي بعد المهلة الزمنية المقررة، لكن تصريحاته ستثير القلق داخل المفوضية، وبين نشطاء الدفاع عن البيئة من احتمال أن تكون ألمانيا راغبة في تأخير الموعد النهائي لوقف إنتاج محركات الاحتراق الداخلي في دول الاتحاد الأوروبي.