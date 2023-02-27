رئيسة المفوضية الأوروبية تلتقي رئيس الوزراء البريطاني لمناقشة مسألة أيرلندا الشمالية

من المقرر أن تلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، بهدف التوصل لاتفاق بشأن قواعد التجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لأيرلندا الشمالية.

وأكدت المفوضية والحكومة البريطانية اللقاء أمس الأحد، مع توقعات بالإعلان عن اتفاق لحل الخلافات القائمة بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويعد البروتوكول جزءا من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الكتلة الأوروبية عام 2020، كما أنه أدى لايجاد حد تجاري بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي.

ويهدف البروتوكول لمنع الحاجة لفرض قيود على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي تعد عضو بالاتحاد الأوروبي حاليا، مما يخاطر بإعادة ظهور توترات طائفية وعودة صراعات قديمة، مما يعني أن أيرلندا الشمالية مازالت جزءا من منطقة الاتحاد الأوروبي للتجارة بدون جمارك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، أوجدت الحدود التجارية صعوبات للتجارة داخل المملكة المتحدة، كما أن الوحدويين المواليين لبريطانيا في أيرلندا الشمالية، يشعرون بالانعزال عن بريطانيا والارتباط بالاختصاص القضائي بالاتحاد الأوروبي.

ويريد الحزب الديمقراطي الوحدوي البروتستاني إلغاء الحدود التجارية، ورفض استعادة اتفاق مشاركة السلطة مع الحزب الجهوري الأيرلندي شين فين، وهو الحزب الكاثوليكي الرئيسي.

وتعني مقاطعة الحزب الوحدودي عدم قدرة البرلمان الإقليمي على الانعقاد، كما أن أيرلندا الشمالية لا تحظى بحكومة منذ الانتخابات التي أجريت في مايو 2022.

ويحاول المفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الوصول لحلول للقضايا التي ظهرت منذ دخول اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد حيز التنفيذ في عام 2020.