ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، في نبا عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن زلزالا بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية ملاطية.

وكانت الحكومة التركية، قد قالت في وقت سابق أمس الأحد، إن أكثر من 600 شخص يخضعون للتحقيق في قضية المباني التي انهارت بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في السادس من فبراير الجاري.

وقال وزير العدل التركي، بكير بوزداج، إن السلطات اعتقلت بالفعل 184 مشتبها، من بينهم مقاولو بناء وملاك منازل.

وقد حذر خبراء لسنوات طويلة من فساد مستشرٍ وسياسات حكومية أدت إلى تشييد منازل غير آمنة في تركيا.

وبلغ إجمالي عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا 50 ألف شخص، وفقا لما أكدته أحدث الإحصائيات.