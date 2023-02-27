 الجيش الأوكراني يعلن عن هجمات روسية في دونباس - بوابة الشروق
الإثنين 27 فبراير 2023 11:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

الجيش الأوكراني يعلن عن هجمات روسية في دونباس

كييف (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 11:02 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 11:02 م

أعلن الجيش الأوكراني عن هجمات روسية مكثفة على بلدات على خط المواجهة في إقليم دونباس بشرق أوكرانيا.

وذكر تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية اليوم الاثنين، أن هجمات روسية استهدفت كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا وفوهليدار.

وأوضح التقرير أنه تم صد الهجمات التي استهدفت أفدييفكا وفوهليدار.

ووفقا للاستخبارات الأوكرانية، نقل الجيش الروسي المزيد من الجنود إلى أوكرانيا.

وأشات تقارير بوصول نحو 200 مجند إلى أوكرانيا من منطقة روستوف الروسية المجاورة، ولا يمكن التحقق من الأرقام العسكرية بشكل مستقل.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق أنه تم تكثيف القتال في دونيتسك، بالقصف المدفعي المتجدد والضربات الجوية.

وقالت أوكرانيا إن جنودها يتعرضون لضغوط في باخموت المتنازع عليها بشدة خلال الأشهر الستة الماضية.

وأضافت كييف إنها لن تتخلي عن المدينة المدمرة بالكامل تقريبا، في محاولة لإضعاف معنويات القوات الروسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك