الشرطة الهندية تعتقل مسؤولا بارزا بحزب معارضة رئيسي

اعتقل مكتب التحقيقات المركزي الهندي مسؤولا بارزا بالحزب الذي يحكم العاصمة نيولهي، الأمر الذي قد يعرقل تطلعات الحزب لتحدى حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي في الانتخابات الوطنية المقررة في العام المقبل.

واعتقل مكتب التحقيقات اليوم الأحد مانيش سيسوديا، نائب رئيس وزراء دلهي والمسؤول المهم بحزب "ام ادمي" (المواطن العادي) بسبب مزاعم حدوث مخالفات في صياغة وتنفيذ سياسة ضرائب جديدة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب التحقيقات المركزي قوله في بيان.

واتهم حزب "ام ادامي" حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء مودي بتنفيذ حملة اضطهاد لقادته ووصف اعتقال سيسوديا بأنه محاولة لتشوية شعبية الحزب تحت قيادة أرفيند كيجريوال، رئيس وزراء ولاية دلهي.