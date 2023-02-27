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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تعلن شن هجمات على أهداف عسكرية في دونيتسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 27 فبراير 2023 - 6:22 م | آخر تحديث: الإثنين 27 فبراير 2023 - 6:22 م

أعلن الجيش الروسي، شن عدة هجمات على أهداف أوكرانية في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا من خلال القصف بالمدفعية وهجمات من الجو.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف اليوم الاثنين، بأنه تم قصف مستودع للذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت موسكو إن الجيش الروسي قام بتدمير دبابات وعتاد وعربات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.

يذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية واقعة تحت ضغط في المنطقة منذ أسابيع وأنها تدافع بضراوة عن باخموت.

ولم يتسن التحقق من مصدر مستقل عن مدى صحة المعلومات الواردة من مسرح القتال.

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