اكتشاف ندبة على نجم قزمى آكل للأجرام السماوية

اكتشف باحثون، ندبة على سطح نجم قزم أبيض تشير إلى سلوك بعض النجوم «الآكلة» للأجرام السماوية فى نهاية دورة حياتها.

ودرس الباحثون، باستخدام التلسكوب الضخم التابع للمرصد الأوروبى الجنوبى ومقره تشيلى، نجم قزمى أبيض يقع على بعد حوالى 63 سنة ضوئية من الأرض، وفق تقرير لصحيفة «جارديان» البريطانية.

والسنة الضوئية هى المسافة التى يقطعها الضوء خلال عام، وتبلغ 5.9 تريليون كيلومتر، بحسب وكالة «رويترز».

ورصد الباحثون فى الدراسة التى نشرت فى مجلة (أستروفيزيكال جورنال ليترز) لأول مرة علامة دالة على هذه العملية، حيث اكتشفوا وجود ندبة على سطح هذا القزم الأبيض مكونة من عناصر معدنية لشظية كوكبية أو كويكب تم ابتلاعها أو تراكمت، وفقا للمصطلحات العلمية، بعد أن جرى سحبها للداخل من خلال المجال المغناطيسى للنجم.

وفوجئ الباحثون بهذا الاكتشاف، بعد أن شكوا فى أن الحطام قد امتزج مع بقية المواد الموجودة على سطح القزم الأبيض.

وقال عالم الفلك، ستيفانو باجنولو، من مرصد أرماغ والقبة السماوية فى شمال أيرلندا، وهو المؤلف الرئيسى للدارسة: «لم نعتقد أن المجال المغناطيسى يمكن أن يمنع اختلاط المواد المتراكمة على سطح النجم.. فعندما تصب السكر فى كوب من الماء، يصبح كل الماء حلوا».