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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تقدر بـ3 ملايين و750 ألف جنيه في الإسماعيلية.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إلى إتجار عدة عناصر إجرامية فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية - مركز شرطة الإسماعيلية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية وبحوزته (25 كيلو حشيش).

وضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزتهما (4 كيلو لمخدر الآيس "الشابو").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.