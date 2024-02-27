إسكتلندا: حالات التشرد عند أعلى مستوياتها على الإطلاق

أشارت إحصاءات إلى أن حالات التشرد في أسكتلندا وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأظهرت إحصائيات الحكومة الصادرة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل ما إجماليه 30 ألفا و724 طلبا للحصول على مساعدة بسبب التشرد في 30 سبتمبر من العام الماضي، بزيادة عن الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في 30 يونيو 2023، والذي بلغ 30 ألفا و129 طلبا.

وارتفع عدد الطلبات التي لم يتم حلها بنسبة 10%، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وتم تسجيل 9860 طفلا في أماكن إقامة مؤقتة في إسكتلندا، في 30 سبتمبر، بتراجع طفيف عن الرقم المسجل في 30 يونيو، إلا أنه يشكل زيادة بنسبة 8% عن نفس الفترة من العام السابق.

وكان عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على مساعدة تشرد بين شهري أبريل وسبتمبر في العام الماضي والذين اضطروا للنوم في الشارع في الليلة السابقة هو الأعلى منذ 2020 على الأقل، حيث بلغ عددهم 888 شخصا، بزيادة بنسبة 23% عن نفس الفترة من العام الذي سبقه.