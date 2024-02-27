صحة غزة: الأطقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية للمرضى في مجمع ناصر

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن «الاحتلال الإسرائيلي حول مجمع ناصر الطبية الى مكرهة صحية خلال حصاره واقتحامه».

ونوهت في بيان عبر صفحتاه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الثلاثاء، أن «الطواقم الطبية عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مجمع ناصر الطبي».

وأشارت إلى أن «توقف المولد ووقف الأكسجين وتعطل شبكة الصرف الصحي وانقطاع المياه وتكدس النفايات وعدم توفر إمكانيات طبية يعيق العمل المجمع».

وشددت على الحاجة لإخلاء أكثر من 120 مريضًا من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

ونوهت بأن «مجمع ناصر الطبي بحاجة إلى سلسلة إصلاحات عاجلة؛ من أجل تقديم الخدمات الصحية لنحو 1.8 مليون مواطن».

وطالبت المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة والعاجلة للمجمع، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الكوادر الصحية كافة.