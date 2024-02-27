 قناة الوثائقية تعرض فيلما عن إذاعة القرآن الكريم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها - بوابة الشروق
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قناة الوثائقية تعرض فيلما عن إذاعة القرآن الكريم بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها


نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 12:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 12:56 م

أعلنت قناة "الوثائقية"، عن إنتاج فيلم "إذاعة القرآن الكريم.. من القاهرة"، الذي يوثق تاريخ نشأة الإذاعة المصرية العريقة وتطورها، ومن المقرر عرضه في مارس المقبل، بمناسبة ذكرى مرور 60 عامًا على إطلاقها في 25 مارس 1964.

ويقدم الفيلم مقاطع صوتية نادرة لكبار قراء القرآن الكريم، والمنشدين، والمبتهلين، من أرشيف الإذاعة، ويكشف عن الكواليس والأسرار التي جعلتها إحدى أهم أدوات القوة الناعمة لمصر في العالمين العربي والإسلامي، ودورها في نشر مفاهيم الإسلام الوسطي، ومحاربة الغلو والتطرف، وتوفير منبر لمدرسة التلاوة المصرية العريقة. كما يستعرض الفيلم سيرة أجيال من الإذاعيين الذين أسهموا بأصواتهم في صناعة زخم إذاعة القرآن الكريم.


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