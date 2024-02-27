 الدفاع الجوي الأوكراني يسقط صاروخين و11 مُسيرة من روسيا خلال الليل - بوابة الشروق
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الدفاع الجوي الأوكراني يسقط صاروخين و11 مُسيرة من روسيا خلال الليل

كييف-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 10:13 ص

أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية صاروخين طراز "كيه إتش-59" و11 طائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه طراز "شاهد"، أطلقوا من روسيا خلال الساعات القليلة الماضية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الخدمة الصحفية للقوات الجوية الأوكرانية، عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وذكرت الخدمة الصحفية في بيانها: "أطلق العدو، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء 27 فبراير، صواريخ باليستية طراز إسكندر-إم وكيه إن – 23، من منطقة فورونيج، وأربعة صواريخ جوية موجهة طراز كيه إتش-59 وصاروخ جويا موجها طراز كيه إتش -31 بـ من منطقة خيرسون، و13 طائرة مسيرة انتحارية طراز شاهد من منطقتي بريمورسكو-أختارسك وكورسك في الاتحاد الروسي."

وقالت الخدمة الصحفية "تم اعتراض صاروخين كيه إتش-59، و11 مُسيرة شاهد، فوق مناطق خاركيف وسومي ودنيبروبتروفسك وخميلنيتسكي وكيروفوهراد."


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