التقارير بشأن تفعيل شرائح اتصالات إسرائيلية قبل أحداث 7 أكتوبر تثير جدلا

اقرأ أيضا

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن الجيش اضطر لإصدار تعليق بعدما أفادت قناة 14 أمس الأول الأحد بأنه تم تفعيل نحو ألف شريحة اتصالات بصورة متزامنة قبل ساعات من قيام حماس وجماعات أخرى بشن هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 250 آخرين.وقال الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الداخلية، إن التقارير بشأن تفعيل ألف شريحة اتصال في قطاع غزة قبل الهجوم "خاطئة وبعيدة عن الحقيقة"، بحسب ما ذكرته الصحيفة.وأضافت الصحيفة أنهم قالوا إنه تم تفعيل "العشرات من شرائح الاتصال، التي كان قد تم تفعيلها خلال أحداث سابقة في الماضي" في غزة، ولكن هذه الشرائح تم استخدامها سابقا ولم يحدث أي شيء.