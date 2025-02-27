زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، أنه "خلال وقف إطلاق النار، وصلتنا معلومات تفيد بأن حماس تخطط لمهاجمة جنود ومستوطنات".

وتأتي تصريحات كاتس بعدما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية تقريرا عن الاستعدادات التي تقوم بها حماس خلال وقف إطلاق النار لاحتمال تجدد القتال - والتي نقلت في إطارها آلاف المقاتلين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، إلى جانب تجديد الكتائب والأنفاق والصواريخ والطائرات بدون طيار.

وقال كاتس، خلال مؤتمر رؤساء المجالس الإقليمي: "لم نقم بوقف إطلاق النار في غزة بسبب نقص الذخيرة أو لأن الجنود كانوا منهكين. لقد قمنا بوقف إطلاق النار لسبب واحد فقط - لأننا نريد إعادة الرهائن أحياء"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "الجيش يحافظ على منطقة عازلة محددة في غزة، بما في ذلك المواقع الاستيطانية داخل المنطقة الواقعة خارج ما يتم بناؤه على جانبنا، بما في ذلك محور فيلادلفيا. لقد زرت هناك ورأيت أنفاقًا تخترق، بعضها مسدود وبعضها الآخر يخترق، تدخل من غزة إلى الجانب المصري. ماذا يعني هذا؟ التهريب".

وهدد كاتس حماس بالقول: "تعلم حماس أن الجيش مستعد للعودة إلى الحرب - وهذه هي الحقيقة"، مشيرا إلى أن "حماس لن تبقى مسيطرة على غزة، لا مدنية ولا عسكرية، ولن تبقى لأنها لا تستطيع ذلك. وإذا تحققت خطة ترامب، بعد أن يقرر الجيش الإسرائيلي ذلك".

وتابع: "أنا في عملية متسارعة لإنشاء إدارة هجرة طوعية والسماح لمن يريد مغادرة غزة طواعية بالمغادرة عبر ميناء أسدود، عبر مطار رامون".

**بما ردت حماس؟

في المقابل، ردت الحركة على تصريح كاتس، في بيان، بالقول إن ادعاءات كاتس حول تخطيطهم لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار "مضللة ولا أساس لها من الصحة".

وأضاف حماس أن "هذه محاولة من جانب إسرائيل للتهرب من التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار".

وفيما يتعلق ببقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، أكدت حماس أنه "انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لتعطيله وإحباطه".

وأكدت حماس التزامها الكامل بالاتفاق "بكل بنوده"، مشيرة إلى استعدادهم "للدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، ونؤكد على أهمية قيام الوسطاء والمجتمع الدولي وكل الأطراف ذات الصلة باتخاذ خطوات فورية وجادة لإلزام إسرائيل بالالتزام ببنود الاتفاق".