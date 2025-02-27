شولتس يرحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني إلى إلقاء السلاح وحل نفسه

رحّب المستشار الألماني أولاف شولتس، بدعوة زعيم حزب العمال الكردستاني(بي كيه كيه) المحظور، عبد الله أوجلان، حزبه إلى إلقاء السلاح وحل نفسه.

وقال شولتس في برلين مساء اليوم الخميس إن "حزب العمال الكردستاني مصنف كمنظمة إرهابية محظورة في ألمانيا، وقد تسبب صراعه بالفعل في سقوط عدد كبير جدًا من الضحايا".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أن " دعوة أوجلان الآن توفر أخيرا فرصة للتغلب على هذا الصراع العنيف وتحقيق تطور سلمي دائم للقضية الكردية".

وكان الزعيم الكردي المسجون أوجلان حث حزبه على التخلي عن السلاح وحظره نشاطه فى إطار جهود تحقيق السلام مع تركيا، وإنهاء صراع استمر أربعة عقود وخلف عشرات الآلاف من القتلى.

وقال أوجلان، في رسالة من محبسه الواقع بجزيرة قبالة إسطنبول في وقت سابق من اليوم إن حزب العمال الكردستاني يجب أن يعقد اجتماعا ويقرر حل نفسه.

وذكر أوجلان، بحسب رسالة نقلها ساسة بحزب موال للأكراد زاروا أوجلان في جزيرة إيمري في وقت سابق من اليوم: "اعقدوا اجتماعكم واتخذوا قرارا. يجب أن تتخلى جميع المجموعات عن سلاحها وأن يحل حزب العمال الكردستاني نفسه".

ووفقا لبيانات تركية ، تسبب حزب بي كيه كيه في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.