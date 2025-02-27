 الاحتلال يغتال شابا فلسطينيا ويحتجز جثمانه خلال اقتحام مخيم بلاطة - بوابة الشروق
الخميس 27 فبراير 2025 12:41 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يغتال شابا فلسطينيا ويحتجز جثمانه خلال اقتحام مخيم بلاطة

وفا
نشر في: الخميس 27 فبراير 2025 - 12:34 م | آخر تحديث: الخميس 27 فبراير 2025 - 12:34 م

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا فلسطينيا خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا واحتجزت جثمانه خلال اقتحامها لمخيم بلاطة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لشاب (32 عاما) برصاص الاحتلال بمنطقة الفخذ، فيما أصيب طفل (14 عاما) في اليد والبطن، ومسن (68 عاما) برضوض عقب اعتداء جنود الاحتلال عليه.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف، عقب اكتشاف قوات خاصة في حارة «مقدوشة»، وسط وصول تعزيزات من حاجز عورتا.

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