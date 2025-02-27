وصول 84 إندونيسيا إلى تايلاند بعد تحريرهم من مراكز احتيال بميانمار

وصل 84 إندونيسيا، تم تحريرهم من مراكز احتيال في ميانمار إلى مدينة "ماي سوت" التايلاندية الحدودية في وقت سابق اليوم الخميس، ضمن الجهود المستمرة التي تأتي بعد حملة لفرض إجراءات صارمة شنتها السلطات في كل من تايلاند وميانمار والصين.

وعبرت حافلتان تحملان على متنهما المواطنين الإندونيسيين، جسر الصداقة الثاني بين تايلاند وميانمار، برفقة حراسة من الشرطة، ثم دخلتا إلى نقطة تفتيش، حيث شوهد الركاب وهم يتم نقلهم في دفعات للخضوع لعمليات فحص، تتضمن فحصا صحيا والتحقق من الهوية.

جدير بالذكر أن هؤلاء من بين أكثر من 7 آلاف شخص من مختلف أنحاء العالم، يتم احتجازهم في الوقت الحالي بمدينة "مياوادي" الحدودية في ميانمار.

ويعتقد أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتم إغرائهم للعمل في ميانمار وكمبوديا ولاوس، بغرض ارتكاب جرائم احتيال ضد أشخاص في أنحاء العالم، من خلال علاقات رومانسية كاذبة، وعروض استثمارية وهمية، ومخططات لعمليات مقامرة غير قانونية.