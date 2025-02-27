رئيس وكالة حماية البيئة يدعو ترامب لمراجعة الأدلة العلمية حول تغير المناخ

في خطوة قد تشكل سابقة مهمة، حث رئيس وكالة حماية البيئة إدارة الرئيس ترامب سرا على إعادة النظر في نتائج علمية كانت منذ فترة طويلة تمثل القاعدة الرئيسية للجهود الأمريكية لمواجهة تغير المناخ.

وفي تقرير قدمه إلى البيت الأبيض، دعا مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين إلى إعادة صياغة النتائج التي توصلت إليها الوكالة والتي حددت أن الغازات المسببة للاحتباس الحراري في كوكب الأرض تهدد الصحة العامة والرفاهية، وفقا لأربعة أشخاص تم إطلاعهم على الأمر ولكنهم تحدثوا إلى وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن التوصية ليست علنية.

وتمثل النتائح التي تم التوصل إليها عام 2009 ، بموجب قانون الهواء النظيف، الأساس القانوني للعديد من اللوائح المتعلقة بالمناخ، بما فيها تلك الخاصة بالسيارات ومحطات الطاقة ومصادر التلوث الأخرى.

ورفض متحدث باسم وكالة حماية البيئة، اليوم الأربعاء، الكشف عن توصية زيلدين، التي صدرت الأسبوع الماضي بموجب أمر تنفيذي من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وقد وجه الأمر التنفيذي، الذي صدر في اليوم الأول من تولي ترامب منصبه، وكالة حماية البيئة بتقديم تقرير "عن قانونية واستمرار تطبيق" نتائج البحث عن خطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وكانت صحيفة الواشنطن بوست أول من ذكر أن زيلدين قد دعا البيت الأبيض إلى إلغاء النتائج التي تحذر من خطر الغازات المسببة للاحتباس الحراري.