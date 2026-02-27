سقوط أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بـدمياط

شهدت محافظة دمياط هطول أمطار متوسطة، غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، بدأت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وصاحبها نشاط نسبي للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما أثر على الحركة المرورية بعدد من الشوارع الرئيسية، وأدى إلى تباطؤ السير خاصة في المناطق المنخفضة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة درجة الاستعداد، حيث جرى الدفع بفرق الطوارئ لفتح بالوعات تصريف مياه الأمطار والتعامل الفوري مع أي تجمعات مائية، إلى جانب تكثيف المرور الميداني لمتابعة الحالة العامة بالشوارع وضمان انتظام الحركة المرورية. كما تم توجيه مناشدات للسائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بقواعد المرور حفاظًا على سلامتهم.

وتشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على عدة مناطق بالمحافظة خلال الفترة المسائية، واستمرار درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.